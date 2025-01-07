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أحمد جودة - القاهرة - النادي الأهلي يهنئ الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

عيد الميلاد المجيد، تهنئة النادي الأهلي بعيد الميلاد المجيد، هنئ مجلس إدارة النادي الأهلي عبر الحساب الرسمي للفريق على موقع التواصل الاجتماعي الأخوه الأقباط بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.

حيث يحتفل الأخوة الأقباط اليوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025 بعيد الميلاد المجيد.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي _ البابا تواضروس

عيد الميلاد المجيد، تهنئة النادي الأهلي بعيد الميلاد المجيد، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قدم التهنئة للأخوة الأقباط اليوم، حيث حضر فخامة الرئيس إلى كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد في اللقاء السنوي المعتاد لفخامته.

عيد الميلاد المجيد، تهنئة عيد الميلاد المجيد، النادي الأهلي، وأشار فخامة الرئيس خلال حديثه على أهميه تماسك المواطنين بين بعضهم البعض وتبادل المحبه بينهم والتصدي لأي عدوان، موضحًا أن مصر دولة كبيرة للغاية وقادرة على بناء مستقبل مشرق.