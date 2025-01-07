نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 7- 1- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من محبي وعشاق الكرة العالمية والمحلية والآسيوية عن مواعيد مباريات البطولات الأوروبية تحديدا بطولات كأس الرابطة الإنجليزية بالإضافة إلى بطولة الدوري المصري وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الحالي. تنقل بطولة كأس الرابطة الإنجليزية عبر قنوات بي إن سبورت القطرية بينما تنقل بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين عبر قنوات SSC السعودية كما تقوم قناة أون تايم سبورتس المصرية بنقل مباريات الدوري المصري. ويستعرض دوت الخليج الرياضي أهم مباريات اليوم في جميع البطولات: * كأس خادم الحرمين الشريفين - التعاون والقادسية الساعة 5 مساء بتوقيت مصر

- الهلال والاتحاد الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر * الدوري المصري

- الأهلي وسموحة الساعة 4 مساء بتوقيت مصر * كأس الرابطة الإنجليزية

- آرسنال ونيوكاسل يونايتد الساعة 10 مساء بتوقيت مصر