نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. التشكيل الرسمي لمواجهة وولفرهامبتون ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، المواجهة التي تجمع بين وولفرهامبتون ونوتنجهام فورست، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2024-2025.

وولفرهامبتون يواجه نوتنجهام فورست في البريميرليج

ويحتضن ملعب مولينيو معقل الذئاب، المباراة النارية بين وولفرهامبتون ونوتنجهام فورست، ضمن فعاليات الجولة العشرين، من بطولة البريميرليج، تحت صافرة الحكم الإنجليزي بيتر بانكسز.

وجاء تشكيل نوتنجهام فورست، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: سيلز.

▪︎خط الدفاع: موريلو - ويليامز - ميلينكوفيتش - أينا.

▪︎خط الوسط: أندرسون - دومينجيز - جيبس وايت.

▪︎خط الهجوم: إيلانجا - هودسون أودوي - كريس وود.

ويحتل نوتنجهام فورست المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 37 نقطة، من 19 مباراة، بفارق 9 نقاط، عن صاحب مركز الصدارة فريق ليفربول، والذي يمتلك في رصيده 46، من 19 مواجهة.

في المقابل، جاء تشكيل وولفرهامبتون، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: خوسي سا.

▪︎خط الدفاع: بوينو - دوهرتي - أيت نوري - ليما.

▪︎خط الوسط: دويل - جواو جوميز - جويديس - رودريجو جوميز.

▪︎خط الهجوم: ستراند لارسن - هوانج هي تشان.

ويأتي وولفرهامبتون في المركز السابع عشر بترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 16 نقطة، من 19 مباراة.



القنوات الناقلة لمواجهة وولفرهامبتون ونوتنجهام فورست في البريميرليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD1.