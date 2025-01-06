الزمالك يتمسك بفترة القيد ويطالب بتكافؤ الفرص بين الأندية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الزمالك، تمسكه بفترة القيد للأندية التي حددها الاتحاد المصري لكرة الطائرة، قبل انطلاق الموسم.

وقال نادي الزمالك في بيان رسمي: "

يسعدني أن أهدي سيادتكم تحيات رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، وتحياتي الشخصية، متمنيين ليستادتكم دوام التوفيق".





وأضاف: "نما إلى علمنا بأن الاتحاد المصري للكرة الطائرة ينوي مد القيد للأندية خلال فترة الشتاء الذي كام محدد لها من 1 -1 -2025 حتى 8- 1 -2025".

واختتم: "فإننا نرفض رفضًا باتًا مد فترة القيد، ونطالب بالالتزام الذي تم تحديده سابقًا من الاتحاد، وتم إخطار جميع الأندية بذلك، وذلك ترسية لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع الأندية المصرية، ونطالب من الاتحاد الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأندية المصرية".