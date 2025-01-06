نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة إنتر ميلان في كأس السوبر الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره إنتر ميلان، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد ميلان في كأس إيطاليا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة إنتر ميلان ضد ميلان، مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة إنتر ميلان في كأس السوبر الإيطالي

حراسة المرمى: مايك مينيان.

خط الدفاع: إيمرسون رويال - مالك ثياو - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: يونس موسى - يوسف فوفانا - تيجاني ريندرز.

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش - ألفارو موراتا - أليكس خيمينيز.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد إنتر ميلان في كأس إيطاليا

وتعد شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، وقنوات SSC، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس السوبر الإيطالي.