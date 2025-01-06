نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمواجهة ميلان في كأس السوبر الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن سيميوني إنزاجي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره ميلان، في نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد ميلان في كأس إيطاليا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة إنتر ميلان ضد ميلان، مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمواجهة ميلان

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: يان بيسك - ستيفان دي فري - أليساندو باستوني.

خط الوسط: دينزل دومفريس - نيكولا باريلا - هاكان كالهانوجلو - هنريك مخيتاريان - فيدريكو ديماركو.

خط الهجوم: مهدي طاريمي - لاوتارو مارتينيز.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد إنتر ميلان في نهائي كأس إيطاليا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، وقنوات SSC، هي الناقل الحصري لإذاعة مباريات بطولة كأس السوبر الإيطالي.