نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة جديدة.. ناصر بنى سويف يطالب بنقاط مواجهة التنمية لاشراكه لاعب موقوف.. ورئيس المنطقة يرد ! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



ظهرت خلال الساعات الماضية أزمة جديدة على صعيد الكرة المصرية بالمسابقات المختلفة، حيث تقدم مسوؤلى مركز شباب ناصر ببنى سويف مذكرة للاتحاد المصري لكرة القدم ولمسوؤلى فرع بنى سويف للمطالبة بتطبيق اللوائح وذلك إزاء مشاركة احد لاعبي مركز التنمية الشبابية أمام فريقهم بدورى القسم الرابع رغم طرده بالمباراة السابقة أمام مركز شباب باروط.

وخسر مركز شباب ناصر مباراته أمام مركز التنمية الشبابية والتى أقيمت يوم 13 ديسمبر الماضى بهدف نظيف بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز التنمية الشبابية بشرق النيل ببنى سويف ضمن منافسات الدور الأول بدورى القسم الرابع.

فيما قدم مسؤولى مركز شباب ناصر مذكرتين للاتحاد ولفرع بنى سويف وذلك بسبب مشاركة محمد ابراهيم عبد الحليم لاعب التنمية الشبابية أمام مركز شباب ناصر برغم طرده بالمباراة السابقة لها أمام مركز شباب باروط بتاريخ 6 ديسمبر بحد تأكيدات مسؤولى ناصر.



وقال ياسر ربيع رئيس مركز شباب ناصر: تقدمنا بتلك المذكرات عقب تاكدنا من سلامة موقفنا وما نريده هو الاعلان الفورى عن نتيجة البت فى الطلبات وعدم انتظار بدء منافسات الدور الثانى أو الانتهاء من المسابقة.

واختتم بقوله: اللاعب تم طرده أمام مركز شباب باروط بالجولة السابقة لمواجهتنا ثم شارك أمامنا وبالتالي نرى ضرورة احتساب نقاط المباراة لصالحنا وتطبيق اللوائح.



من حتهت قال المحاسب صلاح بدر رئيس فرع الاتحاد المصري لكرة القدم ببنى سويف: مسابقة القسم الرابع ببنى سويف تشرف على إداراتها المنطقة، وانتهى الدور الأول دون مشكلات ونستعد للاعلان عن انطلاق بداية الدور الثانى بالفترة القادمة.

واضاف بقوله: بالفعل تقدم مسوؤلى مركز شباب ناصر بمذكرة لنا بخصوص واقعة إشراك لاعب موقوف ولكن الشكوى بحد ذاتها حسب اللائحة غير مستوفية للشروط حيث لم يتم تسديد الرسوم المقررة نظير تقديم الشكوى.



ويشارك بمسابقة القسم الرابع ببنى سويف فرق مركز شباب باروط ومركز التنمية الشبابية ومركز شباب ناصر ونادى بوش ونادى شبان الفشن، ويتأهل اول المجموعة مباشرة للمشاركة بدورى القسم الثالث بالموسم الجديد.