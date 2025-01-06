ملخص أهداف مباراة الشباب والفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين

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أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب إلى دور نصف النهائي بعد فوزه على نظيره فريق الفيحاء في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الشباب ضمن منافسات دور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ملخص أهداف مباراة الشباب والفيحاء

وسجل دانييل بودينسي الهدف الأول للشباب في الدقيقة الثانية صنع حمدلله وعاد عبدالرزاق حمدلله بالهدف الثاني في الدقيقة 26 صنع الجوير.

وعاد الرشيدي بالهدف الأول للفيحاء في الدقيقة 89 صنع شوكوروف وانتهت المباراة 2/1.