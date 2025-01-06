نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشباب يتأهل لنصف النهائي بعد الفوز على الفيحاء بثنائية في كأس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب إلى دور نصف النهائي بعد فوزه على نظيره فريق الفيحاء في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الشباب ضمن منافسات دور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ملخص مباراة الشباب والفيحاء

وانطلقت صافرة بداية مباراة الشباب والفيحاء برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل دانييل بودينسي الهدف الأول للشباب في الدقيقة الثانية صنع حمدلله وارتطمت كرة كمارا بالعارضة في الدقيقة 17 وعاد عبدالرزاق حمدلله بالهدف الثاني في الدقيقة 26 صنع الجوير وحاول الفيحاء تسجيل الهدف الأول ولكنه لم ينجح وانتهى الشوط الأول 2/0.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الشباب والفيحاء وكانت نسبة الاستحواذ على الكرة للفيحاء 53% مقابل 47 للشباب ولكنه لم ينجح في تحويلها لفرص وأهداف حقيقية وكان الشباب قريب من الهدف الثالث لكنه لم يستطيع ذلك لتألق الدفاع والمعيوف في التصدي لها وعاد الرشيدي بالهدف الأول للفيحاء في الدقيقة 89 صنع شوكوروف وانتهت المباراة 2/1.