عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة مينيرا في كأس الملك

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ديبورتيفا مينيرا في المباراة التي ستقام مساء اليوم الإثنين على ملعب "قرطاجونوفا"، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد ومينيرا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة مينيرا في كأس الملك

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: لورينزو أجوادو، راؤول أسينسيو، دييجو أجوادو، فران جارسيا.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، إدواردو كامافينجا لوكا مودريتش.

خط الهجوم: إندريك فيليبي، أردا جولر، براهيم دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد مينيرا في كأس الملك

تُنقل مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفا مينيرا مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس ملك إسبانيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 5HD، بتعليق المعلق أحمد النفيسة.