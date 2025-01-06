نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديرا لـ "أبو ريدة" ومكانة مصر.. إيتو يزور اتحاد الكرة ويلتقى وزير الرياضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صمويل إيتو نجم الكرة الكاميرونية ورئيس اتحاد الكرة الكاميروني، على هامش زيارة الأخير لاتحاد الكرة لتقديم التهنئة لهاني أبو ريدة بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد المصري بالتزكية.

وقال وزير الرياضة لإيتو، "سعيد بمقابلتك مرة أخرى هنا فى مصر، وأشكرك على حضورك لمقر الاتحاد لتقديم التهنئة لهاني أبو ريدة الأب الروحي لنا وللكرة المصرية".

وحرص وزير الرياضة على الحضور لمقر اتحاد الكرة اليوم لتقديم التهنئة لمجلس الإدارة الجديدة، متمنيا لهم التوفيق فى قيادة الكرة المصرية خلال المرحلة الحالية.

حيث يرتبط أبو ريدة بعلاقات قوية مع نجوم وأساطير الكرة في إفريقيا والعالم.