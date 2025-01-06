نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك ينتظم في التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة أبو قير للأسمدة بكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انتظم زياد كمال لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، خلال مران اليوم الاثنين، على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة أبو قير للأسمدة المقبلة في دور الـ32 لكأس مصر.



وتماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بآلام في الظهر، وتسببت في غيابه عن الفريق خلال الفترة الماضية.



واطمأن الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على جاهزية اللاعب قبل مشاركته في مران اليوم بصورة طبيعية.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبو قير للأسمدة، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.