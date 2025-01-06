فاروق جعفر يهاجم جروس: أفكاره لا تعجبني ولا أحد يصبر على مدربي القطبين

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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث فاروق جعفر نجم الكرة المصرية السابق، عن أداء الزمالك مع مدربه الجديد كريستيان جروس، بعد خوض 4 مباريات مع الفريق.

وقال فاروق جعفر، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: لا بد أن ننتظر على جروس، لكن في الأهلي والزمالك لا يعرفون ذلك وجميعنا رأينا كيف انقلبت الأمور في الأهلي على كولر بسبب النتائج.

وأضاف نجم الزمالك السابق: جروس خاض 4 مباريات فقط ولا بد أن نصبر عليه، وأتمنى هو أن يصبر على نفسه وكيف يطلب لاعبين وهو لم يرى اللاعبين الذين معه جيدا حتى الآن.

وواصل فاروق جعفر: كيف يتحدث جروس عن الأجانب وسبب التعاقد معه هو خبراته وهدفنا أن يُكمل المسيرة في الكونفدرالية ويحافظ على اللقب، وأن يُعيد لقب الدوري للفريق.

واختتم فاروق جعفر: لا أعلم من أتى بـ كريستيان جروس، وقراراته وأفكاره لا تعجبني، ولا يُمكن أن نلعب بنفس اللاعبين 4 مباريات متتالية.