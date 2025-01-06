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أحمد جودة - القاهرة - أبو قير يكتسح المقاولون العرب وتعادل السكة الحديد مع البلدية بدوري المحترفين

إكتسح فريق أبو قير للأسمدة بقيادة محمد عطيه نظيره فريق المقاولون العرب المتصدر بقيادة محمد مكي بثلاثية نظيفة ضمن مواجهتي اليوم بالجولة السادسة عشر من دورى المحترفي

انتهى الشوط الأول بتقدم ابو قير للاسمده بهدف دون رد سجله طة ابراهيم.

وفي الشوط الثاني اضاف محمد عصام الهدف الثاني وتمكن محمود علاء من تسجيل الهدف التالت لابو قير للأسمدة من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يترفع رصيد فريق ابو قير إلى النقطة 27 محتلا المركز الرابع بينما تجمد رصيد فريق المقاولون العرب عند النقطة 34 محتلا قمة المجموعة.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة لقاء فريق السكة الحديد بقيادة ايمن المزين مع فريق بلدية المحلة بقيادة حسام عبد العال.

حيث شهد اللقاء تقدم فريق البلدية بهدف محمد الصباحي في الدقيقة 19 من الشوط الأول.

وتعادل جون افيري السكة في الشوط الثاني

بهذه النتيجة يترفع رصيد الفريقين إلى 18 نقطة.

ترتيب دوري المحترفين



1-المقاولون العرب 34 نقطة

2- وادي دجلة 32 نقطة

3-المصرية للاتصالات 30 نقطة

4- ابو قير للاسمده 27 نقطة

5- الترسانة 26 نقطة

6-كهرباء الاسماعيليه 25 نقطة

7- بروكسي 24 نقطة

8- بترول أسيوط 22 نقطة

9- اسوان 20 نقطة

10- القناة 19 نقطة

11- الداخلية 19 نقطة

12- السكة الحديد 18 نقطة

13- البلدية 18 نقطة

14- راية 16 نقطة

15- منتخب السويس 16 نقطة

16- لافيينا 15 نقطة

17- المنصورة 14 نقطة

18- طنطا 13 نقطة

19- سبورتنج 11 نقاط

20- ديروط 9 نقاط