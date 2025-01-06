اليوم .. مباراتان فـي دوري الدرجة الأولى لكرة اليد

تقام اليوم مباراتان في الدور الأول لدوري الدرجة الأولى لكرة اليد للموسم الرياضي 2024/‏2025م، حيث يلتقي في المباراة الأولى صلالة مع مجيس في الساعة الرابعة عصرا على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر تليها المباراة الثانية بين الشباب ومسقط في الساعة الخامسة عصرا على نفس الصالة، وتغلب نزوى على صلالة بنتيجة 35/‏13 في المباراة التي جرت احداثها على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وكانت مباريات الجولات السابقة اسفرت عن فوز اهلي سدا بعلى نادي صلالة بنتيجة 38/‏23 في المباراة التي جرت احداثها على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وفي صالة المجمع الرياضي بنزوى فاز نادي السيب على نادي نزوى بنتيجة 31- 27 فيما فاز نادي مجيس على نادي الشباب بنتيجة 26 - 24 في اللقاء الذي جمع الفريقين بصالة المجمع الرياضي بالرستاق. وفي دوري الدرجة الثانية فاز صحار على مصيرة بنتيجة 25/‏21 في المباراة التي جرت احداثها على صالة الرياضية بنادي عمان.

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