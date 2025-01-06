أمين عام اللجنة الأولمبية العمانية يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للرماية

التقى طه بن سليمان الكشري أمين عام اللجنة الأولمبية العُمانية صباح أمس مع لوتشيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية.تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجال الرياضي، إلى جانب استعراض خطط الاتحاد الدولي لتطوير رياضة الرماية على مستوى العالم وتوسيع قاعدة ممارسيها، كما تم مناقشة المبادرات المستقبلية التي تهدف إلى دعم الرياضيين وتوفير فرص التدريب والتطوير في هذه الرياضة.وأشاد الكشري بالدور البارز الذي يلعبه الاتحاد الدولي للرماية في تطوير رياضة الرماية، مؤكداً على أهمية الشراكة المستدامة بين اللجنة الأولمبية العُمانية والاتحادات الرياضية الدولية من أجل تعزيز مستوى الأداء الرياضي على الصعيدين المحلي والدولي.

من جانبه، أعرب لوتشيانو روسي عن شكره وامتنانه لحسن الاستقبال، مؤكداً التزام الاتحاد الدولي للرماية بتقديم الدعم الكامل للجان الأولمبية الوطنية في مجال الرماية، من خلال تعزيز التعاون في تنظيم البطولات الدولية، وتوفير برامج تدريبية متقدمة، ودعم البنية التحتية اللازمة لتطوير الرياضيين.