33 فريقا للمشي والمغامرات يشاركون فـي مسير دروب بولاية صحار

نظمت المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة شمال الباطنة مسير دروب ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان صحار وبمشاركة أكثر من 33 فريقا للمشي والمغامرات وفرق خارجية مشاركة من دولة الإمارات العربية المتحدة والعديد من هواة المشي الجبلي والمغامرات والاستكشاف، حيث أقيم المسير لمسافة 12 كلم في بلدة صهبان بولاية صحار من أمام جامع وادي الجزي مرورا بالعديد من المعالم الجميلة في بلدة صهبان أهمها عين صهبان والتي تتميز بتدفق مياهها الكبريتية طوال العام، وتخلل المسير تنفيذ عددٍ من الفعاليات المتنوعة المصاحبة منها فن الرزفة وإلقاء بعض القصائد الشعرية وتكريم الفرق المشاركة والعديد من الجوائز والسحوبات.

يقول محمد بن علي الفارسي مدير دائرة الأنشطة الرياضية والشبابية بمحافظة شمال الباطنة مسير دروب الجبلي يهدف إلى التعريف بتراث الآباء والأجداد من خلال المرور بالعديد من المواقع الأثرية والتوعية بأهمية ممارسة الرياضة من أجل صحة أفضل وتعزيز رياضة المشي وتطوير مهارات المغامر ورفع مستوى لياقته، بالإضافة إلى تغيير الروتين اليومي والاستمتاع بالمناظر الطبيعية والترويج للسياحة المستدامة.

في حين قال عوض بن سعيد بن مرهون السعيدي مدير مساعد بدائرة الشؤون الإدارية والمالية بالمديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب: يأتي مسير دروب من أجل التعارف وتعزيز روح التعاون والتآلف بين أفراد المجتمع، إضافة إلى توعية المجتمع بأهمية ممارسة الرياضة واكتشاف المناطق السياحية وتنوع الطبيعة الجغرافية المتميزة، حيث لاقت هذه الفعالية تفاعلاً واسعاً من قبل سكان بلدة صهبان، وأشاد العديد من أبناء المجتمع على أهمية مثل هذه المبادرات التي تبرز جمال الطبيعة العمانية وتشجع على ممارسة الرياضة.