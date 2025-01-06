تتويج فريق حميراء ببطولة كأس السلام

شناص ـ من إبراهيم الفارسي: توج فريق حميراء بطلا لبطولة كأس السلام لكرة القدم للفرق الأهلية في نسختها الثانية، وجاء تتويج فريق حميراء بالبطولة بعد تغلبه على فريق الوديات بركلات الجزاء الترجيحية 3/4 بعد أن انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة النهائية التي جرت أحداثها بملعب النادي بفرعه بولاية شناص بحضور رابطة مشجعي الفريقين وجماهير غفيرة اكتظت بهم مدرجات النادي من الولايتين، رعى المناسبة أحمد بن خلفان الغفيلي بحضور المهندس عبدالله بن علي العبري رئيس النادي، وعودة لمجريات المباراة التي جاءت متوسطة المستوى من الفريقين على مدار شوطيها مع وجود أفضلية لفريق الوديات من حيث الاستحواذ وضياع فرص محققة للتسجيل، بينما اعتمد فريق حميراء على الكرات المرتدة والكرات الطويلة، ولعب بفريق منظم دفاعيا لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء 3/4 وتتويج فريق حميراء بطلا لبطولة الكأس، وفي الختام قام راعي المناسبة بتكريم اللاعبين المتميزين في البطولة وهم اللاعب أحمد الوشاحي من فريق الوديات بجائزة أفضل لاعب في البطولة وفاز عبدالله الخزيمي من فريق حميراء بجائزة أفضل حارس مرمى وفاز بجائزة هداف البطولة اللاعب احمد البلوشي من فريق الوديات برصيد (5) أهداف، كما تم تكريم اللجان المنظمة والمساهمين وراعي الحفل ثم قام راعي المناسبة بتسليم الميداليات الفضية لفريق الوديات وصيف البطولة ثم تتويج فريق حميراء بكأس البطولة والميداليات الذهبية.

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