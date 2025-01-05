نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الرياضة يجتمع بمجلس إدارة اتحاد الخماسي الحديث لمناقشة خطط التطوير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع مجلس إدارة اتحاد الخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، وذلك لبحث خطط التطوير المستقبلي للاتحاد ودعم اللاعبين المصريين في المحافل الدولية وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لدعم الرياضات الفردية والجماعية والارتقاء بمستوى الأداء الرياضي في مصر فى ضوء خطة الوزارة لحوكمة المنظومة الرياضية إداريا وماليا.

وخلال الاجتماع، تم استعراض رؤية الوزارة لتعزيز دور الاتحادات الرياضية في تحقيق الإنجازات الدولية.

و أكد الدكتور أشرف صبحي بأن الوزارة تعمل على تقديم كل أشكال الدعم للرياضات المختلفة، بما فيها رياضة الخماسي الحديث التي تُعد واحدة من الرياضات التي تحمل آمالًا كبيرة لمصر في المنافسات العالمية والأولمبية لتضاف إلى سجل الرياضة المصرية، مؤكدا على مواصلة الوزارة العمل على دعم اللاعبين وتأهيلهم للمشاركة في البطولات الدولية بأعلى مستوى من الاحترافية."

وأضاف الوزير أنه تم اصدار اللوائح الخاصة بضبط المنظومة الرياضية وحوكمتها فى ظل توجيهات القيادة السياسية من كافة مسارات العمل الإدارية والمالية والفنية ومنها ضوابط السفر والمشاركات الدولية واللوائح المالية والإجراءات والاشتراطات الطبية.

شهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الهامة، من بينها خطط الإعداد للاعبين، الاستعداد للمشاركات الدولية، واستراتيجية تطوير البنية التحتية الخاصة باللعبة.

