بيراميدز يفوز على الترجي بريمونتادا مثيرة في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فوزًا مهمًا على نظيره الترجي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

والتقى نادي بيراميدز أمام نظيره فريق الترجي التونسي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أحداث مباراة بيراميدز أمام الترجي التونسي

افتتح التسجيل لمصلحة نادي الترجي اللاعب يوسف بلايلي في الدقيقة 56 من الشوط الثاني بعد تمريرة رائعة من محمد بن علي، ثم أضاف مصطفى فتحي هدف التعادل لمصلحة بيراميدز في الدقيقة 90 بعد تمريرة رائعة من رمضان صبحي.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، تمكن إبراهيم عادل من تسجيل الهدف الثاني لمصلحة بيراميدز بعد تمريرة رائعة من مصطفى فتحي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد بيراميدز عند النقطة السابعة، يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة، بالتساوي مع الترجي صاحب الصدارة.

