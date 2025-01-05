نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين الزمالك والمصري في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره فريق المصري البورسعيدي، بالتعادل السلبي دون أهداف، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ويدخل أبناء ميت عقبة اللقاء بحثا عن الحفاظ على التحليق في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، والتي تضم أندية المصري البورسعيدي، وبلاك بولز، وإنيميبا النيجيري.



تشكيل الزمالك أمام المصري

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء

محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد عاطف وكونراد ميشالاك ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وعمر فرج وناصر منسي.

تشكيل المصري أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي، حسن علي، محمود حمادة، سامادو أتدجيكو.

خط الوسط: أحمد القرموطي،خالد الغندور، فخر الدين بن يوسف.

خط الهجوم: صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء:

محمود حمدي، محمد دبش، عمرو سعداوي، يوسف الجوهري، محمد مخلوف، سمير فكري، كريم بامبو ، محمد الشامي، بابا بادجي.



القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية

وتنقل أحداث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية BEIN SPORT، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة، عبر مختلف الأقمار الصناعية.

