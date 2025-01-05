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أحمد جودة - القاهرة - القومي يسقط في فخ التعادل امام مدينة نصر بالقسم الثالث

انتهت اليوم، مباريات الأسبوع الرابع عشر بالمجموعة السادسة بالقسم الثالث لموسم 2024-202 حيث تعادل القومي أمام فريق مدينة نصر بهدف لكلًا منهما.

شهد اللقاء تقدم فريق القومي في الدقيقة 39، ثم أدرك متعب رمضان هدف التعادل للمدينة في الدقيقة 46.

و أهدر مدينة نصر ركلة جزاء في الشوط الثاني والعديد من الفرص التي هددت مرمى القومي، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكلًا منهما.

لينجح القومي في حصد أول نقطة بالدورى بعد مرور 13 جولة ليظل بالمركز الأخير بالدورى، بينما يرتفع رصيد مدينة نصر إلى 17 نقطة ليهبط للمركز السادس.

إما عن باقى مباريات الأسبوع التي أقيمت بالامس، حيث نجح فريق قها في الفوز خارج ملعبه على حساب فريق سبورتنج كاسل بهدف دون مقابل سجله اللاعب محمود حمدي.

و واصل هليوبوليس صحواته اثر فوزه خارج ملعبه على بهتيم بهدف دون مقابل، سجله اللاعب عمر غسان في الدقيقة 39 من عمر المباراة.

و تعادل اسكو خارج ملعبه امام المرج بهدف لكلًا منهما، سجل للمرج اسلام التتش وأدرك إسكو التعادل عن طريق رمزي تيكو.

إما عن باقي نتائج المباريات، فجاءت كالاتي:

المطرية 2-2 ليفيلز

طوخ 0-0 الطيران

بطا 1-0 النصر للتصدير

بينما حصل فريق القناطر الخيرية على راحة هذا الأسبوع.

ترتيب المجموعة السادسة:

1- القناطر الخيرية 29 نقطة

2- قليوب 26 نقطة

3- هليوبوليس 25 نقطة

4- ليفيلز 19 نقطة

5- رع 18 نقطة

6- مدينة نصر 17 نقطة

7- المطرية 16 نقطة

8- الطيران 15 نقطة

9- المرج 15 نقطة

10- قها 15 نقطة

11- بطا 14 نقطة

12- إسكو 13 نقطة

13- بهتيم 11 نقطة

14- طوخ 11 نقطة

15- النصر للتصدير 9 نقاط

16- سبورتنج كاسل 6 نقاط

17- القومي نقطة واحدة