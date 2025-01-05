نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في كأس السوبر الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف كلا من باريس سان جيرمان وموناكو عن تشكيلة الفريقين في المباراة التي ستقام بينهما بعد قليل على ملعب 974 في قطر وذلك ضمن منافسات كأس السوبر الفرنسي في الموسم الحالي.

يخوض باريس سان جيرمان مباراة كأس السوبر الفرنسي عقب تتويجه بلقبي الدوري الفرنسي وكأس فرنسا في الموسم الماضي بينما يخوض موناكو المباراة بعدما جاء وصيفا لبطولة الدوري الفرنسي.

يطمح باريس سان جيرمان في تعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية فوزًا بالبطولة، حيث يمتلك 12 لقبًا كان آخرها في عامي 2022 و2023.

بينما يطمح موناكو لإضافة لقبه الخامس إلى خزائنه بعد أن حقق الألقاب في أعوام 1961 و1985 (عندما كانت تُعرف بتحدي الأبطال) و1997 و2000.

من المقرر أن يخوض باريس سان جيرمان المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: جواو نيفيز - ويليام بانشو - ماركينيوس - أشرف حكيمي

خط الوسط: فيتينيا - وارين زائير إيمري - مينديز

خط الهجوم: كانج إن لي - عثمان ديمبيلي - ديوي