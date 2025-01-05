نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدى ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفنى لنادي الزمالك عن تشكيل الفريق لمواجهة المصري البورسعيدى ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المجموعات من بطولة الكونفدرالية.

ويقع نادي الزمالك والمصري في المجموعة الرابعة رفقة بلاك بولز الموزمبيقي ونادي إنيمبا النيجيري.

ويحتل نادي الزمالك صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتي المصري في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي.

نادي الزمالك - المصري البورسعيدى

حارسة المرمي:- محمد عواد.

خط الدفاع:- عمر جابر - حسام عبد المجيد - محمود حمدي الونش - أحمد فتوح.

خط الوسط:- محمد شحاتة - نبيل عماد دونجا - عبدالله السعيد.

خط الهجوم:- أحمد سيد زيزو - مصطفي شلبي - حسام أشرف.

فيما يجلس على دكة الاحتياط كل من:-

حارسة المرمي:- محمد صبحي.

خط الدفاع:- حمزة المثلوثي - أحمد محمود.

خط الوسط:- محمد عاطف.

خط الهجوم:- عمر فرج - سيف الدين الجزيري - كوارنرد ميشالاك - ناصر منسي - شيكابالا.

تشكيل نادي المصري

وعلى الجانب الآخر يسعى النادي المصري بقيادة علي ماهر المدير الفني للنسور الخضراء إلى العودة لطريق الانتصارات وصدارة المجموعة بعد سلسلة من النتائج السلبية، حيث خسر من نادي الزمالك في مباراة الجولة الثالثة بالكونفدرالية قبل أن يسقط مجددًا أمام النادي الأهلي بالدوري الممتاز، ثم وقع في فخ التعادل أمام سيراميكا كليوباترا.

وجاء تشكيل المصري لمواجهة الزمالك كالآتي

حارسة المرمي:- محمود جاد.

خط الدفاع:- كريم العراقي - محمد هاشم - خالد صبحي - حسن علي.

خط الوسط:- سمادو - محمود حمادة - خالد الغندور.

خط الهجوم:- أحمد القرموطي - فخر الدين بن يوسف - صلاح محسن.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:-

حارسة المرمي:- محمد حمدي.

خط الدفاع:- عمرو سعداوي - محمد دبش -

خط الوسط:- يوسف الجوهري - محمد مخلوف.

خط الهجوم:- محمد الشامي - كريم بامبو - سمير فكري - بابا بادجي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وسيتم نقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت الأرضية، وقناة beIN Sport المشفرة.