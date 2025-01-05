أوكلاند ـ أ.ف.ب: انسحبت اليابانية ناومي أوساكا من نهائي دورة أوكلاند الكلاسيكية لكرة المضرب امس بسبب إصابة في البطن قبل أسبوع واحد من انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى. أوساكا، التي كانت تخوض النهائي الأول لها في احدى دورات دبليو تي ايه منذ ثلاثة أعوام ضد الدنماركية كلارا تاوسون، استدعت معالجها الفيزيائي بعد أن فازت بالمجموعة الاولى 6-4، قبل أن تُعلن إنسحابها. وجاء إنسحاب أوساكا من نهائي الدورة التحضيرية لبطولة أستراليا مفاجئا إذ كانت تلعب من دون مشاكل ظاهرة في المجموعة الأولى التي استغرقت 35 دقيقة، وتميّزت بضربات قوية لتكسر إرسال منافستها في الشوطين الثالث والخامس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انسحاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.