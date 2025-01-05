نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يواصل التألق.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 5 من شهر يناير الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، مع نظيره فريق مانشستر يونايتد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب أنفليد معقل الريدز

ويتصدر النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، برصيد 17 هدف، ويليه إيرلينج هالاند ب 16 هدف.

جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

1- محمد صلاح - ليفربول - 17 هدفًا

2- إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 16 هدفًا

3- ألكسندر إيزاك - نيوكاسل يونايتد - 13 هدفًا

4- بريان مبيومو - برينتفورد - 13 هدفًا

5- كول بالمر - تشيلسي - 13 هدفًا

6- كريس وود - نوتنجهام فورست - 11 هدفًا.

7- يوان ويسا، برينتفورد، 10 أهداف.

8- ماتيوس كونيا، ولفرهامبتون، 10 أهداف.

9- نيكولاس جاكسون، تشيلسي، 9 أهداف.

10- لويس دياز، ليفربول، 8 أهداف.