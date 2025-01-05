نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد وتحديدا مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

فولهام ضد إبسويتش تاون، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

ليفربول ضد مانشستر يونايتد، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن برصيد 45 نقطة.

1-ليفربول – 45 نقطة.

2- أرسنال – 40 نقطة.

3- نوتينجهام فورست – 37 نقطة.

4- تشيلسي – 36 نقطة.

5- نيوكاسل يونايتد – 35 نقطة.

6- مانشستر سيتي – 34 نقطة.

7- بورنموث – 33 نقطة.

8- أستون فيلا – 32 نقطة.

9- فولهام – 29 نقطة.

10- برايتون – 28 نقطة.

11- برينتفورد – 27 نقطة.

12- توتنهام – 24 نقطة.

13- وست هام يونايتد – 23 نقطة.

14- مانشستر يونايتد – 22 نقطة

15- كريستال بالاس – 17 نقطة.

16- إيفرتون – 17 نقطة.

17- وولفرهامبتون – 16 نقطة.

18- أبسويتش تاون – 15 نقطة.

19- ليستر سيتي – 14 نقطة.

20- ساوثهامبتون – 6 نقاط.