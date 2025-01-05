نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمادة عبد اللطيف: عبد الله السعيد سيُشكل الفارق لـ الزمالك أمام المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال حمادة عبد اللطيف نجم الكرة المصرية السابق، إن الزمالك يمتلك عددا من اللاعبين المميزين الذين سيشكلون الفارق في لقاء المصري البورسعيدي.

وأضاف حمادة عبد اللطيف، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: عبد الله السعيد مميز في الزمالك بجانب دونجا ومحمد شحاتة، والمصري لديه الشامي وصلاح محسن، ولذلك ستكون المباراة قوية.

وتابع عبد اللطيف: الفوز مهم للزمالك للحفاظ على صدارة المجموعة، ومن أجل الراحة بالوصول للنقطة العاشرة، قبل المواجهتين المقبلتين اللتين ستكونا سهلتين نسبييا.

وأكمل عبد اللطيف المباراة متكافئة في بدايتها، لكن أداء اللاعبين هو ما سيحدد كفة أي فريق، ومن يريد أن يفوز لا بد أن يدافع جيدا ويؤدي جيدا بالإصرار والعزيمة والروح والفنيات واستغلال الفرص هو من سيفوز.

واختتم نجم الكرة المصرية السابق: من يريد الفوز عليه أن يدافع جيدا حتى لا يستقبل أهداف، والتوازن هام جدا لكلا الفريقين، خاصة مع ضرورة امتلاك خط الوسط كما ذكرنا.