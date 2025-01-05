الرياضة

التشكيل المتوقع لمباراة روما ولاتسيو في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة -  

 

استقر كلاوديو رانييري مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق لاتسيو اليوم الأحد الموافق 5 يناير الحالي في لقاء منتظر بينهم بستاد الاولمبيكو ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة روما ولاتسيو

وتنطلق صافرة بداية مباراة روما ولاتسيو مساء اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والساعة 10:45 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 11:45 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل روما المتوقع أمام لاتسيو

حراسة المرمى: سفيلار

خط الدفاع: مانشيني، هوميلس، نديكا، انجيلينو.

خط الوسط: كونيه، باريديس، بيسيلي.

خط الهجوم: ديبالا، دوفبيك، ساليمايكيرس.

القنوات الناقلة لمباراة روما ولاتسيو

تردد قناة أبوظبي الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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