نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة روما ولاتسيو في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر كلاوديو رانييري مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق لاتسيو اليوم الأحد الموافق 5 يناير الحالي في لقاء منتظر بينهم بستاد الاولمبيكو ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة روما ولاتسيو

وتنطلق صافرة بداية مباراة روما ولاتسيو مساء اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والساعة 10:45 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 11:45 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل روما المتوقع أمام لاتسيو

حراسة المرمى: سفيلار

خط الدفاع: مانشيني، هوميلس، نديكا، انجيلينو.

خط الوسط: كونيه، باريديس، بيسيلي.

خط الهجوم: ديبالا، دوفبيك، ساليمايكيرس.

القنوات الناقلة لمباراة روما ولاتسيو

تردد قناة أبوظبي الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6