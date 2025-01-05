مدرب شباب بلوزداد: الخسارة بسداسية "هفوة".. واستعدنا الهيبة في الجزائر

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث عبد القادر عمراني المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائري، عن فوز فريقه أمام الأهلي، بعد الخسارة في القاهرة بسداسية مقابل هدف.

المدير الفني لـ شباب بلوزداد: الخسارة بسداسية "هفوة".. واستعدنا الهيبة في الجزائر

وقال عبد القادر عمراني، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: لا يُمكنني الحديث عن النادي الأهلي الذي يمتلك عديد الألقاب، والفارق بيننا وبينهم كبير، لكن خسارة المباراة الأولى كانت عبارة عن هفوة.

وأضاف مدرب شباب بلوزداد: هدف التعادل في نهاية الشوط الأول في المباراة الأولى أثر علينا معنويا، وإحراز الأهداف في بداية الشوط الثاني أخرج اللاعبين من المواجهة.

وتابع عبد القادر عمراني: في المباراة الثانية، عرفنا نقاط قوة الأهلي وتغلبنا عليها، وحرصنا على التنقل من الدفاع للهجوم بسرعة كبيرة، والإرادة والتركيز هما السبب في الفوز.

واختتم مدرب شباب بلوزداد: فزنا بصعوبة وكنت أعلم ذلك، والأهم أننا سجلنا حتى لو في الوقت بدل الضائع، وما أردناه حققناه، وتمكنا من استعادة هيبتنا في الجزائر.