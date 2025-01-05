الرياضة

مدرب شباب بلوزداد: الخسارة بسداسية "هفوة".. واستعدنا الهيبة في الجزائر

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث عبد القادر عمراني المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائري، عن فوز فريقه أمام ، بعد الخسارة في القاهرة بسداسية مقابل هدف.

المدير الفني لـ شباب بلوزداد: الخسارة بسداسية "هفوة".. واستعدنا الهيبة في الجزائر

وقال عبد القادر عمراني، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: لا يُمكنني الحديث عن النادي الأهلي الذي يمتلك عديد الألقاب، والفارق بيننا وبينهم كبير، لكن خسارة المباراة الأولى كانت عبارة عن هفوة.

وأضاف مدرب شباب بلوزداد: هدف التعادل في نهاية الشوط الأول في المباراة الأولى أثر علينا معنويا، وإحراز الأهداف في بداية الشوط الثاني أخرج اللاعبين من المواجهة.

وتابع عبد القادر عمراني: في المباراة الثانية، عرفنا نقاط قوة الأهلي وتغلبنا عليها، وحرصنا على التنقل من الدفاع للهجوم بسرعة كبيرة، والإرادة والتركيز هما السبب في الفوز.

واختتم مدرب شباب بلوزداد: فزنا بصعوبة وكنت أعلم ذلك، والأهم أننا سجلنا حتى لو في الوقت بدل الضائع، وما أردناه حققناه، وتمكنا من استعادة هيبتنا في الجزائر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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