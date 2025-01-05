هل يحق ان يلعب داني اولمو مع منتخب إسبانيا.. صدمة بسبب القوانين

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أحمد جودة - القاهرة -

كشفت الصحافة الإسبانية عن صدمة كبيرة ومدوية تخص احقية مشاركة داني اولمو مع منتخب إسبانيا في حالة عدم تسجيله مع فريقه برشلونة بسبب عدم وجود أموال كافية.



كان فريق برشلونة ضم داني أولمو في الصيف الماضي بصفقه تخطت الخمسين مليون دولار، لكن قام بتسجيله لمدة ست شهور فقط،جاء تسجيله لمدة ست أشهر فقط، بسبب الأزمة الماليه التي يعاني منها برشلونة، مما جعلته في وضع اللاعب الحر في يناير الحالي.





قال مـارتـا رامـون صحفي (RAC1) استراتيجية نادي برشلونة تعتمد على قبول الاتحاد الإسباني بأن قضية داني أولمو تعتبر "قوة قاهرة" وهو ما تنص عليه اللوائح

وفقًا لما ورد من النادي، فإنهم يتوقعون غدًا الدخول ضمن قاعدة اللعب المالي النظيف 1/1، بفضل الإيرادات الناتجة عن بيع المقاعد، ما سيتيح لهم الحصول على موافقة رابطة الدوري الإسباني لتسجيل اللاعبين.

داني اولمو لا يحق له اللعب بقميص بلاده

قالت صــحــيــفــة الـ AS سألنا الاتحاد الإسباني عمّا إذا كان أولمو يُمكنه اللعب معَ المُنتخب في حال عدم تسجيله.. الاتحاد لا يعرف الجواب

كشفت صحيفة الــ SPORT : لابورتا قد عقد اجتماعًا وجهًا لوجه طويلا هذا الصباح مع أولمو وباو فيكتور في المدينة الرياضية، ومن هنا جاء تأخير زيارة الرئيس إلى بارباسترو،وقد طمأنهم لابورتا وطلب منهم التحلي بالصبر



قال الصحفي ‏فيكتور مالو: الشركة القطرية دفعت 100% من المبلغ وهو = 30 مليون يورو والشركة الإماراتية دفعت 40% من المبلغ وهو = 28 مليون يورو

بذلك يصل المبلغ 58M وهو يتماشى مع تصريح لابورتا حيث قال يحتاج النادي 60 مليون للعودة للقاعدة 1/1.

برشلونة الان ينتظر رد من الليغا بخصوص العودة للقاعدة 1/1.

برشلونة الان ينتظر رد من الإتحاد الإسباني بخصوص تسجيل أولمو

