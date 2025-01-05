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أحمد جودة - القاهرة - تأهل فريق ريال بيتيس لدور الـ16 في كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، اليوم السبت.

إيسكو يقود ريال بيتيس للصعود لدور الـ16 في كأس ملك إسبانيا

وصعد الفريق الأندلسي بعد الفوز على مضيفه ويسكا بهدف دون رد ضمن منافسات دور الـ32.

وسجل لاعب الوسط المخضرم إيسكو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 38 ليقود بيتيس لفوز صعب.

وكان ريال بيتيس بدأ مشواره في كأس ملك إسبانيا هذا الموسم بفوز كاسح خارج ملعبه أمام فريق جيفورا بنتيجة 6 / 1 في الدور التمهيدي.

وفي الدور التمهيدي الثاني فاز ريال بيتيس على سانت أندرو بنتيجة 3 / 1.