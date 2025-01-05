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أحمد جودة - القاهرة - تأهل فريق أوساسونا بصعوبة بالغة لدور الـ16 في كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد فوز صعب على مضيفه تينيريفي بنتيجة 2 / 1 ضمن منافسات دور الـ32، اليوم السبت.

أوساسونا يصعد لدور الـ16 في كأس ملك إسبانيا بعد فوز صعب على تينيريفي

تقدم أوساسونا بهدف مبكر سجله خورخي هيراندو بعد مرور سبع دقائق.

واستفاد الضيوف من هدف ذاتي سجله خوسيه ليون بيرنال لاعب تينيريفي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 25.

وقلص تينيريفي الفارق بهدف وحيد سجله أيضا خوسيه ليون بيرنال في الدقيقة 45.

وبات أوساسونا خامس فريق يتأهل لدور الـ16 في كأس ملك إسبانيا بعد أندية رايو فايكانو وبونتيفيدرا وخيتافي وريال بيتيس.

وبدأ أوساسونا مشواره في كأس ملك إسبانيا هذا الموسم بفوز عريض على شيكلانا بنتيجة 5 / صفر في الدور التمهيدي.

وفي الدور التمهيدي الثاني فاز أوساسونا بصعوبة بالغة خارج ملعبه أمام أتلتيكو سبتة بنتيجة 3 / 2 في أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي.