نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل..حارس ليفربول يقترب من الانضمام إلى الدوري البرازيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب نادي فلومينينسي البرازيلي من إتمام التعاقد مع مارسيلو بيتالوجا حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الجارية.

فلومينينسي البرازيلي ينهي اتفاقه مع ليفربول على ضم حارسه

وكشفت تقارير إنجليزية، صباح اليوم الأحد، أن البرازيلي مارسيلو بيتالوجا حارس مرمى الريدز سينضم إلى صفوف فلومينينسي بشكل مجاني.

وأضافت التقارير، أن ليفربول أتم الاتفاق مع النادي البرازيلي على وضع بند في عقد الحارس يسمح له بالحصول على 40% من قيمة البيع المستقبلي.

ومن المقرر الإعلان عن الصفقة انتقال مارسيلو بيتالوجا إلى صفوف فلومينينسي خلال الساعات القادمة.

وانتقل الحارس البرازيلي الشاب البالغ من العمر 22 عاما إلى صفوف ليفربول صيف 2018، قاما من صفوف فلومينينسي.

ويتصدر الريدز صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2024-2025، برصيد 45 نقطة.

ويستعد ليفربول لخوض مواجهة نارية اليوم الأحد أمام مانشستر يونايتد، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، في إطار منافسات مسابقة البريميرليج.