نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة روما ولاتسيو في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة لها في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما نظيره فريق لاتسيو اليوم الأحد الموافق 5 يناير الحالي في لقاء منتظر بينهم بستاد الاولمبيكو ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإيطالي.
موعد مباراة روما ولاتسيو
وتنطلق صافرة بداية مباراة روما ولاتسيو مساء اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والساعة 10:45 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 11:45 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة روما ولاتسيو
تردد قناة أبوظبي الرياضية
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11411
الاستقطاب: أفقي H
معدل الترميز: 30000
معامل تصحيح الخطأ: 5/6