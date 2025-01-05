نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة روما ولاتسيو في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما نظيره فريق لاتسيو اليوم الأحد الموافق 5 يناير الحالي في لقاء منتظر بينهم بستاد الاولمبيكو ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة روما ولاتسيو

وتنطلق صافرة بداية مباراة روما ولاتسيو مساء اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والساعة 10:45 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 11:45 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة روما ولاتسيو

تردد قناة أبوظبي الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6