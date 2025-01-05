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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية اليوم السبت عن توصل نادي مارسيليا الفرنسي لاتفاق من أجل التعاقد مع المدافع الإيطالي لويز فيليبي، بعد فسخ تعاقده مع نادي اتحاد جدة السعودي.

مارسيليا الفرنسي يضم المدافع لويز فيليبي حتى يونيو 2026

ووفقًا للصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، فقد توصل النادي الفرنسي لاتفاق مع فيليبي الذي سينضم كلاعب حر قادمًا من نادي اتحاد جدة السعودي.

وسيصل المدافع البالغ من العمر 27 عامًا إلى مارسيليا بعد غد الإثنين وسيوقع حتى يونيو عام 2026.

وانتقل لويز فيليبي إلى صفوف الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من ريال بيتيس الإسباني، بعقد حتى يونيو 2026، وشارك اللاعب في 28 مباراة بقميص النمور، كما شارك في مباراة الجولة الأولى من دوري روشن هذا الموسم أمام الخلود، قبل أن يتعرض للإصابة التي دفعت إدارة النادي السعودي لاستبعاده من قائمة أجانب الفريق في المسابقات المحلية.