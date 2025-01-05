نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مودرن سبورت أمام الشمس بكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفرنسي فرانك دوماس المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق الشمس بمسابقة كأس مصر.

تشكيل مودرن سبورت أمام الشمس بكأس مصر

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي

خط الدفاع: باسم علي، محمد دسوقي، علي الفيل، جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد، عمرو السيسي، عبد الله حافظ، محمد أميسي

هجوم: ارنولد ايبا، أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، عبد الرحمن شيكا، فيجيري، محمود شعبان، علي زعزع، محمد صبري، ضياء السيد، عبد الرحمن رشدان، أحمد كباكا

ويستضيف بعد قليل وفي تمام الثانية والنصف مساءً فريق مودرن سبورت نظيره فريق الشمس على ملعب ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات دور ال٣٢ من مسابقة كأس مصر.