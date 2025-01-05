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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة أن قصة أكرم توفيق مع الأهلي قد إقتربت من النهاية بعدما وقع للشمال القطري مقابل ثلاثة ملايين و٧٠٠ ألف دولار لمدة ثلاث مواسم.

شبانة: رغم النفي.. أكرم وقع للشمال القطري

وأضاف شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن عرض الأهلي بعيد كل البعد عن العرض القطري من حيث المقابل المادي بعدما عرض الأهلي ٧٠ مليون جنيه خلال خمس سنوات فيما طالب اللاعب الحصول على نفس الرقم لكن في ثلاث سنوات فقط قبل أن يصل العرض القطري الذي تخطى كل هذه الأرقام.

واتم شبانة بأن أكرم سيحصل مليون دولار فى الموسم الأول ومليون و٢٠٠ألف دولار في الموسم الثاني ومليون ونصف مليون دولار في الموسم الثالث.