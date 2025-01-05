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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن نسب بقاء علي معلول حتى نهاية الموسم مازالت واردة وبقوة بالرغم من الانباء التي تتردد عن إنهاء التعاقد معه.

شبانة: احتمالات بقاء معلول واردة

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن أزمة رحيل معلول بدأت بعدما أخبر كولر الإدارة برغبته في استمرار بيرسي تاو مع الفريق حتى نهاية الموسم على الأقل إضافة رغبته في ضم ثلاث صفقات أجنبية خلال الإنتقالات الشتوية الحالية.

وأضاف شبانة أنه بعد رفع اسم رضا سليم من القائمة إضافة إلى المكان الشاغر مع تمسك كولر بتاو مع استمرارية عطية الله وداري أصبح الحل الوحيد لافساح المجال لصفقة ثالثة هو رحيل معلول.

واكمل شبانة بأن فرص معلول في الاستمرار مازالت واردة في حل فشل النادي في التعاقد مع محترف جديد ثالث هذا الشتاء.

واتم أن ما كتبه معلول عبر السوشيال ميديا ليس مقياسا لأي شيء ويمكن ترجمته على كل الاحتمالات.