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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق الرجاء المغربي لكرة القدم على مامولدي صنداونز الجنوب إفريقي بهدف مقابل لاشئ في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء، في إطار مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

الرجاء المغربي يفوز على صنداونز الجنوب إفريقي بهدف نظيف بدوري الأبطال

بهذا الفوز يرفع فريق الرجاء المغربي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، ويتجمد رصيد فريق صنداونز الجنوب إفريقي عند 5 نقاط في المركز الثاني.