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أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار إلى ملعب الشيخ ولد بيديا في العاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث يلتقي الهلال السوداني مع مولودية الجزائر في مواجهة مرتقبة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024-2025.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ومولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا

تنطلق المباراة يوم الأحد الموافق 5 يناير 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم نقلها مباشرة عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وحقق الفريق الفوز في الجولة الماضية على مولودية الجزائر بهدف نظيف في لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب 5 جويلية الأولمبي، ويسعى الهلال لتأكيد تفوقه وحسم التأهل رسميًا إلى الدور ربع النهائي.

بينما يتطلع مولودية الجزائر لتعويض خسارته الأخيرة وتحقيق نتيجة إيجابية، سواء بالفوز أو التعادل، للحفاظ على حظوظه في التأهل، ويمتلك المولودية 4 نقاط، جمعها من تعادل سلبي مع مازيمبي في الجولة الأولى، وانتصار على يانج أفريكانز بهدفين دون رد في الجولة الثانية.

