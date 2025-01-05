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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف بيراميدز نظيره الترجي التونسي مساء الأحد 5 يناير، على ملعب الدفاع الجوي، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ترتيب مجموعة بيراميدز قبل مواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا

يدخل الترجي المباراة وهو في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ4 نقاط، بينما يحتل ساجرادا الأنجولي ودجوليبا المالي المركزين الثالث والرابع برصيد نقطتين لكل منهما.

وكان الترجي قد حقق الفوز على بيراميدز بثنائية نظيفة في الجولة الثالثة التي أُقيمت في تونس، مما يزيد من أهمية اللقاء بالنسبة للفريق المصري الذي يسعى لتعويض خسارته وتعزيز حظوظه في التأهل.

في سياق متصل، أعلن مسئولو نادي بيراميدز تخصيص مدرجات الثالثة يمين لاستقبال 480 مشجعًا من جمهور الترجي التونسي خلال المباراة المرتقبة.

تُقام المباراة في أجواء حماسية، حيث يأمل بيراميدز في استغلال عامل الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقفه في المجموعة.

