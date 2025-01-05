نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك ضد المصري البورسعيدي في الجولة الرابعة من الكونفدرالية الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة المصري البورسعيدي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة المصري ضد الزمالك

يلتقي الفريق الأبيض مع نظيره البورسعيدي، مساء اليوم الأحد الموافق 5 يناير 2025 على ملعب "برج العرب" بالأسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الكونفدرالية الإفريقية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصري

حراسة المرمي: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - عبد الله السعيد

خط الهجوم: مصطفى شلبي - حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو"

ويحتل الزمالك صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، حيث فاز فى المباراة الأولى على بلاك بولز بنتيجة 2-0، ثم تعادل مع إنيمبا 2-2، قبل أن يفوز على المصري 1-0 بينما يتواجد المصري البورسعيدي في المرتبة الثالثة برصيد 4 نقاط.

وتنقل مبارة الزمالك ضد المصري عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات كاس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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