نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الهولندي أرني سلوت، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الكلاسيكو أمام مانشستر يونايتد، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

يلتقي الريدز مع الشياطين الحمر، مساء اليوم الأحد الموافق 5 يناير 2025 على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة العشرين من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جايرل كونساه، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافينبيرش، أليكسيس ماك أليستر، سوبوسلاي

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة، في المقابل يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.

وتنقل مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.