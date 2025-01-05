نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختار البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الذي سيدخل مواجهة الكلاسيكو أمام ليفربول، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.



موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

يلتقي المان يونايتد مع مضيفه الريدز، مساء اليوم الأحد الموافق 5 يناير 2025 على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة العشرين من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، ليساندرو مارتينيز.

خط الوسط: آماد ديالو، مانويل أوجارتي، كوبي ماينو، ديوجو دالوت.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، راسموس هويلوند، برونو فرنانديز.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة، في المقابل يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.

وتنقل مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.