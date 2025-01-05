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أحمد جودة - القاهرة -

اعتلى نابولي صدارة الدوري الإيطالي بفوزه أمام مضيفه فيورنتينا 3-0، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 19.

نابولي يرتقي للصدارة بفوز كبير على فيورنتينا

جاءت ثلاثية الضيوف عن طريق ديفيد نيريس (ق29) وروميلو لوكاكو (ق54) من ضربة جزاء وسكوت مكتوميناي (ق68).

وبهذه النتيجة، ارتقى نابولي إلى الصدارة بإجمالي 44 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن أتالانتا الوصيف، الذي تتبقى له مباراة لم يخضها بعد بنفس الجولة أمام أودينيزي.

وفي المقابل، استقر فيورنتينا في المركز السادس بإجمالي 32 نقطة.