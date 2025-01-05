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أحمد جودة - القاهرة - تحدث هشام حنفي نجم الأهلي السابق عن خسارة الأحمر أمام شباب بلوزداد في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

هشام حنفي: الشناوي لا يتحمل هدف بلوزداد.. وأكرم توفيق مشغول بالعروض

وقال حنفي في تصريحاته لـ برنامج ستاد المحور نع الإعلامي خالد الغندور: كولر أدار مباراة الأهلي وبلوزداد بشكل سيئ واختار تشكيل خاطئ

وأضاف: جماهير بلوزداد فاجئتني بحضورها الكبير في مباراة الأهلي رغم الهزيمة بسداسية، وكولر دخل المباراة بشكل دفاعي ومشاركة الدبيس كانت لإيقاف خطورة مزياني.

وتابع: دخول بيرسي تاو وكهربا في آخر دقيقة بالمباراة أمر غريب، ودفاع الأهلي يتحمل هدف بلوزداد

وأكمل: الأهلي يمتلك قوام مميز ونجح في حصد العديد من البطولات بهذا الفريق ولكن رفض الشناوي الجلوس احتياطيًا لمصطفى شوبير أمر سيئ

وواصل: الشناوي لا يتحمل هدف بلوزداد أمام الأهلي، وأكرم توفيق كان خارج تركيزه في اللقاء بسبب انشغاله بالعروض الخارجية.