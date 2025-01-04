نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك بالزي الأزرق أمام المصري في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عٌقد ظهر اليوم السبت بأحد فنادق برج العرب، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها غدًا الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه البديل باللون الأسود" القميص الأسود والشورت الأسود"، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللون الأخضر.

وفي المقابل سيرتدي فريق المصري زيه باللون الأبيض الكامل، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأزرق.

وحضر الاجتماع الفني من الزمالك، عمرو أبو العز المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب مسؤولي النادي المصري، بالإضافة إلى مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف".

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره المصري البورسعيدي في السادسة مساء غدًا الأحد باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

