نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة سيراميكا كيلوباترا ولافيينا بكأس مصر والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا لمواجهة نظيره فريق لافيينا ضمن منافسات الدور 32من بطولة كأس مصر.

قرر اتحاد الكرة المصري إقامة هذه المباراة على ملعب المقاولون العرب في الخامسة والنصف مساء اليوم السبت بدلا من الثانية والنصف، بسبب ظروف البث التليفزيوني.

يدخل فريق سيراميكا كليوباترا هذه المباراة بروح معنوية عالية بعد تحقيق نتيجة ايجابية أمام المصري البورسعيدي بالتعادل الايجابي بهدف للفريقين.

وارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى ١٢ نقطة ليحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري.

القنوات الناقلة لسيراميكا كيلوباترا ضد لافيينا

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت "الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.