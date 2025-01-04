كل ما تريد معرفته عن مباراة آرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - اختار الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة برايتون، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة برايتون ضد آرسنال

ينزل الجانرز ضيفًا ثقيلًا على برايتون، مساء اليوم السبت الموافق 4 يناير 2025، ضمن منافسات الجولة العشرين من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام برايتون

حراسة المرمي: دافيد رايا.

خط الدفاع: توماس بارتي – ويليام صاليبا – غابرييل ماغالهايس – مايلز لويس سكيلي.

خط الوسط: ديكلان رايس – مارتن أوديجارد – ميكيل ميرينو.

خط الهجوم: غابرييل مارتينيلي – غابرييل جيسوس – لياندرو تروسارد.

ويحتل آرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد برايتونف ي المرتبة العاشرة برصيد 27 نقطة.

وتنقل مباراى آرسنال وبرايتون عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.